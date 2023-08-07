«Известия» показали последствия обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь снарядов натовского калибра 155-мм по Ясиноватскому району в Донецкой Народной республике (ДНР), под обстрел попали жилые дома. Кадры последствий показали «Известия» в понедельник, 7 августа.

Один из снарядов прилетел в жилой дом, произошло возгорание. На кадрах видна разрушенная крыша, также произошло обрушение стен, выбиты окна. Из-за разрушений второй этаж здания не подлежит восстановлению. На кадрах пожарные ликвидируют последствия огня. Сообщения о пострадавших и других разрушениях уточняются.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Ранее, 5 августа, под обстрел украинских боевиков попали Центральный, Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами. Также произошел пожар в одном из корпусов Донецкого национального университета экономики и торговли. Площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м, позднее его ликвидировали.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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