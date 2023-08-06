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Пожар в здании донецкого университета локализован
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Начавшийся после атаки ВСУ пожар в университете в Донецке потушили

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В Донецке потушили пожар, который начался в здании университета в результате обстрела со стороны украинских боевиков ночью 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Открытое горение в здании Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского ликвидировано», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

В настоящее время проводится разбор завалов и проливка конструкций.

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В ночь на воскресенье Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами. После этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в одном из корпусов Донецкого национального университета экономики и торговли. К 5 часам утра пожар удалось локализовать. По предварительной информации, общая площадь пожара составила 3 тыс. кв. м, были уничтожены кровля и потолочное перекрытие всей площади здания.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал не месте тушения пожара и пообщался с ректором университета Светланой Дрожжиной. Она отметила, что пожар охватил административный корпус, где хранились все документы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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