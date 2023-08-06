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Военкор «Известий» показал последствия удара ВСУ кассетными снарядами по Донецку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Донецк в ночь на воскресенье, 6 августа, подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). За несколько часов украинские боевики выпустили более десятка снарядов натовского калибра и применили запрещенные кассетные боеприпасы. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал о ночной атаке с места событий и пообщался с очевидцами.

Под ударом оказались гражданские объекты и жилые дома в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах города.

По словам журналиста, когда в центре Донецка раздались взрывы местные жители подумали, что сработала система противовоздушной обороны ПВО, так как звук был похож на разрывы сбитых ракет. Однако вскоре появилась информация об обстреле снарядами 155-го калибра с кассетами внутри, а также видеозаписи очевидцев со звуками, характерными для разрыва кассетных боеприпасов.

Несколько снарядов попали в здание университета экономики и торговли, в результате чего начался сильный пожар.

«Постоянно подъезжают цистерны с водой. Требуется много для тушения, одна зашла, вторая приехала, сейчас третья будет. Процесс небыстрый», — рассказал корреспондент.

Он вместе с ректором университета Светланой Дрожжиной наблюдал за тушением пожара.

«Здание старое, крыша деревянная, перекрытия. Но всё было не просто хорошо, там всё было на высшем уровне. Это был административный корпус, где хранились все документы, всё», — отметила она.

В близлежащих домах взрывной волной выбило стекла, в одном из них снаряд пробил стену. Местный житель рассказал о том, что слышал звук взрывающихся кассет.

«Первый, второй слышно было подальше, третий в подъезд начал выскакивать. Ну и бахнуло конкретно, думал, в машину. Искры, свист конкретный. Было штук семь и слышно было: мелкие кассеты», — описал он ночные события.

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О том, что ВСУ нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами, сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский поздно вечером 5 августа. Соответствующую информацию подтвердили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались Центральный, Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

Позднее в СЦКК сообщили о повторном обстреле Донецка кассетными боеприпасами.

Тогда же мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в одном из корпусов Донецкого национального университета экономики и торговли. К 5 часам утра пожар удалось локализовать. По предварительной информации, общая площадь пожара составила 3 тыс. кв. м, были уничтожены кровля и потолочное перекрытие всей площади здания.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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