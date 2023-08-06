Пожар в здании Донецкого университета локализован

Пожар в здании Донецкого национального университета экономики и торговли, возникший после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«В Ворошиловском районе Донецка подразделения МЧС локализовали крупный пожар в здании университета», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что локализация завершилась в 5:02 по мск. Ликвидация продолжается.

По предварительным данным, общая площадь пожара составила 3 тыс. кв. м, были уничтожены кровля и потолочное перекрытие всей площади здания.

Накануне корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что ВСУ нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами. Соответствующую информацию подтвердили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались Центральный, Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в одном из корпусов Донецкого национального университета экономики и торговли в результате обстрела со стороны ВСУ.

По информации «Известий», площадь пожара в университете в Донецке на момент сообщения составляла около 1,5 тыс. кв. м. Пламя охватило крышу университета. Подъезд к университету был перекрыт.

Позднее в СЦКК сообщили о повторном обстреле Донецка кассетными боеприпасами. ВСУ выпустили один снаряд по Киевскому району.

Ректор вуза Светлана Дрожина в беседе с корреспондентом «Известий» Александром Сафиулиным в Донецке сочла атаку на университет спланированной и целенаправленной акцией ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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