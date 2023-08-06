ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетным боеприпасом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли Донецк, выпустив один кассетный снаряд. Об этом 5 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:45 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущен боеприпас кассетного типа», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Также корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что в Донецке слышны взрывы.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что ВСУ нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами. Соответствующую информацию подтвердили в представительстве ДНР в СЦКК. Под огнем оказались Центральный, Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в одном из корпусов Донецкого национального университета экономики и торговли в результате обстрела со стороны ВСУ.

Также утром украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра НАТО. В 7:38 по Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. Спустя несколько минут Горловка была обстреляна тремя снарядами калибра 152 мм, в 8:30 по городу выпустили еще четыре снаряда.

Накануне стало известно, что в результате обстрела Донецка пострадал мирный житель. После ударов со стороны ВСУ в Киевском районе города были повреждены многоквартирные дома, газопроводы и автомобили.

Тогда же СЦКК сообщал, что украинские боевики выпустили 37 снарядов 155-миллиметрового калибра по территории ДНР. Под огонь попали Донецк, Семеновка, Орловка и Макеевка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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