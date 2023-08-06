Ректор университета в Донецке рассказала подробности о пожаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли целенаправленно нанести удары по Донецкому национальному университету экономики и торговли. Об этом 6 августа сказала ректор вуза Светлана Дрожина в беседе с корреспондентом «Известий» Александром Сафиулиным.

«Здание старое. Перекрытия деревянные. Там было не просто хорошо, а очень хорошо. Всё было на высшем уровне. Это был административный корпус, где хранились все документы, включая приемную комиссию», — сказала она.

По мнению Дрожиной, скорее всего, атака была целенаправленной.

Накануне корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что ВСУ нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами. Соответствующую информацию подтвердили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались Центральный, Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в одном из корпусов Донецкого национального университета экономики и торговли в результате обстрела со стороны ВСУ.

По информации «Известий», площадь пожара в университете в Донецке составила около 1,5 тыс. кв. м. В настоящий момент крыша университета охвачена пламенем. Сотрудники МЧС пытаются справиться с огнем. Подъезд к университету перекрыт.

Позднее в СЦКК сообщили о повторном обстреле Донецка кассетными боеприпасами. ВСУ выпустили один снаряд по Киевскому району.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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