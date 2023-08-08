Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка

В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом 8 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Кадры последствий есть в распоряжении «Известий». На них снят жилой дом, на фасаде которого видны разрушения и следы от попадания снарядов. Также возле дома было найдено тело погибшего в результате обстрела мужчины.



«В результате карательного обстрела Киевского района по ул. Щорса погиб мужчина 1989 года рождения», — написал Кулемзин.



Также есть информация о пяти пострадавших. В результате обстрела ранены мальчик 2012 года рождения, две женщины 1968 и 1970 года рождения и двое мужчин 1955 и 1969 года рождения. Подробности об их состоянии не приводятся.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.



Так, ранее в день сообщалось, что ВСУ нанесли 12 ударов по Донецку в течение полутора с лишним часов. Всего было выпущено 40 снарядов калибром 155 мм.



За день до этого украинские бойцы выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Ясиноватскому району в ДНР. Под обстрел попали жилые дома, в результате чего один из них загорелся. Предварительно, он не подлежит восстановлению.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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