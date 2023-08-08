Три человека погибли в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Три человека погибли в результате обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 августа заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Еще 11 человек получили ранения, среди пострадавших ребенок 2012 года рождения. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о взрывах в городе. Он отметил, что артиллерия ВСУ не прекращает обстрелы Киевского и Ворошиловского районов. Сообщалось о прилете в районе магазина «Изумруд».

Пресс-служба представительства ДНР в СЦКК, в свою очередь, сообщила о прилетах в Киевском, Ворошиловском и Петровском районах города. Отмечалось, что ВСУ обстреляли здание школы и многоквартирные жилые дома по улице Щорса, а также жилые кварталы на Коломенской улице и улице Розы Люксембург.

В тот же день ВСУ нанесли 12 ударов по Донецку в течение полутора с лишним часов. Так с 13:10 до 14:45 со стороны населенных пунктов Орловка, Карловка, Нетайлово и Кураховки были зафиксированы 12 ударов по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Тогда сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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