Приемная миссия: атакованный университет в Донецке начнет учебный год в срок

Крупный пожар в Донецком университете экономики и торговли, ставший результатом обстрела со стороны ВФУ, не повлияет на начало учебного года, сообщили «Известиям» в Минобрнауки России. Там заверили, что сгоревшие дипломы выпускников и документы около 500 поступивших абитуриентов оперативно восстановят. Приказы о зачислении уже опубликованы на официальном сайте вуза и обратной силы не имеют, заявили и в студенческом профсоюзе ДонНУЭТ. В то же время пожар уничтожил ценные документы, связанные с вековой историей университета. Какие еще последствия имел обстрел ВФУ и можно ли будет восстановить историческое здание вуза — в материале «Известий».

«Очень горько и обидно…»

Пожар в здании Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенном в центре столицы региона, начался в результате обстрела ВФУ вечером 5 августа. Огонь распространился быстро — пылающую кровлю первого корпуса университета было видно за несколько километров от места ЧП, убедился корреспондент «Известий», побывавший на месте событий.

Сразу после возгорания подъезды к вузу перекрыли, сотрудники МЧС изо всех сил старались потушить пожар, охвативший поначалу 1,5 тыс. кв. м здания. Но окончательно локализовать его удалось только к утру 6 августа, сообщили в донецком МЧС. С огнем боролись 91 человек и 19 единиц техники спасательного ведомства, написал в своем Тelegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что пострадавших в результате ЧП нет.

Площадь пожара в итоге превысила 3 тыс. кв. м. В здании обрушилась кровля, сгорело потолочное перекрытие. Корпус был административным, там находились кабинет ректора, учебная часть, архив, приемная комиссия, зал для конференций (в нем проходили защиты кандидатских и докторских диссертаций), профкомы студентов и преподавателей, студенческий медиацентр и музей вуза. Об этом сообщила ректор ДонНУЭТ, профессор Светлана Дрожжина. Поздно вечером в субботу она приехала на место ЧП.

«Она приехала сразу, преданнейшая и вузу, и городу. Бледная от ужаса, волнения, горя, но уже максимально собранная. Завтра она взвалит на свои хрупкие плечи случившуюся беду и начнет преодолевать», — написала в своем Тelegram-канале донецкая поэтесса, член Общественной палаты РФ Анна Ревякина.

Она добавила, что ДонНУЭТ является «одним из лучших вузов республики», из-за чего все произошедшее «очень горько и обидно».

«Искренне надеюсь, что настанет день, когда мы снова соберемся в этом корпусе под мирным донецким небом», — резюмировала она.

Местные жители Ольга и Сергей рассказали «Известиям», что живут в доме, который находится напротив административного корпуса вуза.

— Вечером бахнуло сильно, мы сначала подумали, что это взорвалась машина. Потом было еще около семи хлопков подряд. Стало ясно, что это разорвался кассетный снаряд. Мы этот «почерк» уже знаем, — рассказал Сергей.

Его супруга добавила, что корпуса университета старые, крыша и перекрытия деревянные, для сильного пожара было достаточно одной только искры. Власти региона подтвердили, что центр Донецка был обстрелян кассетными боеприпасами.

«Сгорели дипломы, документы, сервера…»

Донецкий университет экономики и торговли был основан в 1920 году, сегодня в нем учится около 3 тыс. студентов, сообщили «Известиям» в вузе. ДонНУЭТ — ведущий научно-образовательный центр Донбасса, он готовит специалистов для предприятий торговли, услуг, ресторанного хозяйства, пищевых и перерабатывающих производств, финансовых структур, налоговых и таможенных служб.

Как отметила Светлана Дрожжина, в здании был хороший ремонт и всё было «не просто хорошо, а очень хорошо, на высшем уровне». Теперь корпуса больше нет: второй этаж полностью сгорел, первый затоплен.

— Правоустанавливающие документы, трудовые книжки были в подвале, в сейфах, они целы. Документы об истории университета с 1920 года уничтожены вместе с музеем, — отметила Дрожжина.

Одной из самых значительных потерь стало то, что дипломы выпускников этого года, все документы приемной комиссии, серверы, компьютерные классы сгорели, сообщили «Известиям» в Минобрнауки России. Из-за уничтоженных серверов официальный сайт вуза «провисел» половину воскресенья, 6 августа.

— Да, документы абитуриентов действительно сгорели, но приказы о зачислении уже были опубликованы на нашем официальном сайте, обратной силы они не имеют. Абитуриенты могут не переживать, — сообщил председатель первичной профсоюзной организации студентов ДонНУЭТ Владимир Кваша.

Он рассказал, что всего на очную и заочную бюджетную форму обучения зачислено примерно 500 человек. Представитель вуза добавил, что у университета было семь корпусов. Понять, подлежит ли сгоревший корпус восстановлению, пока наверняка нельзя, нужно дождаться официальных заключений.

Пожар в одном из корпусов вуза никак не отразится на начале учебного года — ввиду сложившейся обстановки в регионе студенты в нем обучаются дистанционно, заявили «Известиям» в профсоюзе. Эту информацию подтвердили и в Минобрнауки РФ.

— Сейчас мы восстанавливаем все сервера, благо вся информация содержится в облачном хранилище. Технически ее можно восстановить, — сообщил Владимир Кваша.

«Привычное дело»

Сенатор от ДНР Наталья Никонорова рассказала «Известиям», что ДонНУЭТ — вуз востребованный, студенты со всего региона стараются туда попасть.

По словам Натальи Никаноровой, противник продолжает открыто атаковать гражданские учреждения республики, в том числе университеты, где учится много молодежи.

— Под огнем и школы, и больницы, и памятники архитектурного наследия — объекты, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. К сожалению, подобные обстрелы для нас давно стали привычным делом, — сказала она.

Из 1069 разрушенных объектов гражданской инфраструктуры более 800 объектов — это учебные заведения и детские сады, а также около 200 медицинских учреждений, оценила сенатор масштаб разрушений, причиненных городу украинскими обстрелами за последнее время.

Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь ДонНУЭТ, заявили «Известиям» в ведомстве. 1 сентября, как и было заявлено ранее, все вузы ДНР в дистанционной форме начнут новый учебный год. Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании будут восстановлены, заверили в министерстве.