ВСУ выпустили 25 кассетных боеприпасов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке

Украинские войска выпустили за полчаса 25 кассетных боеприпасов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке. Об этом 9 августа сообщают в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что в период с 18:25 до 19:45 украинские боевики нанесли удары по Петровскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка, Ясиноватой и окрестностям города, а также по Кировскому району Макеевки.

Ранее в этот день в представительстве ДНР в СЦКК также сообщали, что Вооруженные силы Украины выпустили 17 снарядов калибром 155 мм по тем же населенным пунктам.

В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в результате удара по Куйбышевскому району города, а также трех людей при обстреле Петровского. Среди погибших оказалась девочка 2019 года рождения.

Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».