Человек погиб в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
В результате обстрела со стороны украинских боевиков Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель. Об этом сообщил 9 августа мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Он рассказал, что погиб мужчина 1946 года рождения в результате удара по улице Луговой.
Ранее в этот день в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметили, что украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой.
Тогда же Кулемзин сообщил о гибели двух человек в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району города. Кроме того, умерла девочка 2019 года рождения.
Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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