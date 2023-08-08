В Германии рассказали о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus

Украина запросила немецкие управляемые ракеты Taurus более двух месяцев назад. Ее интерес к ним — в возможности их программировать, поэтому запросы активизировались, пояснил 6 августа в беседе с Tagesspiegel эксперт Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер.

Правительство ФРГ с мая, когда пришел официальный запрос Киева на Taurus, проявляет сдержанность и не торопится отправлять их, к тому же Франция и Великобритания поставляют аналогичные Storm Shadow. На сайте бундесвера указано, что управляемая ракета Taurus — высокотехнологичное оружие, «дальность действия составляет до 500 км. Поэтому, чтобы запустить его, пилотам не нужно вторгаться в воздушное пространство противника».

«Геопространственные данные крылатых ракет Taurus могут быть запрограммированы так, чтобы их можно было использовать только в определенном районе. В такой ограниченной поставке нет необходимости, но она возможна, если это решит проблемы, с которыми сталкивается Украина», — заявил Фабер.

На вооружении бундесвера находится около 600 управляемых ракет Taurus. Информации о том, сколько из них будет готово к немедленной отправке в Украину или даже может быть передано Украине, нет. Однако Фаберс утверждает, что в настоящее время только 150 из 600 крылатых ракет Taurus ВВС находятся в эксплуатации. Он предполагает, что остальные 450 могут быть восстановлены производителем для экспорта на Украину.

7 августа советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По его словам, дальнобойные западные ракеты «эффективны при ударах по российским складам оружия, по переправам и мостам».

Днем ранее, 6 августа, депутат парламента Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц призвал правительство страны предоставить Украине ракеты Taurus. Он стал первым, кто в рядах партии канцлера Германии Олафа Шольца высказался за предоставление Киеву таких ракет.

При этом 3 августа глава минобороны Германии высказался против передачи ракет Taurus Украине. По его словам, к этому моменту ФРГ является не единственным государством, которое отказывается передавать это вооружение Украине. Писториус подчеркнул, что США также не поставляют Киеву эти снаряды. Против передачи кассетных боеприпасов и немецких ракет Taurus высказался в тот же день и депутат от правящей СДПГ Ральф Штегнер.

Обсуждение поставок Киеву дальнобойных ракет активизировалось после того, как 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение передать Украине ракеты дальнего действия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул Песков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.