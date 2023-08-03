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Минобороны Германии выступило против поставок крылатых ракет Киеву

Министр обороны Германии Писториус: передача крылатых ракет Киеву не является приоритетом
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Фото: Getty Images/Timm Ziegenthaler/Stocktrek Images
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Глава минобороны Германии Борис Писториус высказался против передачи крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает сайт военного ведомства страны.

«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что сейчас это (передача крылатых ракет Киеву. — Ред.) не является нашим главным приоритетом», — отметил Писториус на пресс-конференции в Бад-Райхенхалле.

По его словам, к этому моменту ФРГ является не единственным государством, которое отказывается передавать это вооружение Украине. Писториус подчеркнул, что США также не поставляют Киеву эти снаряды.

Однако глава немецкого минобороны допускает вариант развития событий, при котором Германия может в будущем передать Украине военную технику, которая необходима стране. По мнению Писториуса, в Германии не считают необходимыми срочные решения в этом вопросе.

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Ранее в этот день депутат от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер выступил против передачи кассетных боеприпасов и немецких ракет Taurus. Он также отметил ошибку тех, кто верил в быструю победу Украины, которая произойдет благодаря поставкам оружия дальнего действия. Штегнер подчеркнул, что кроме военной помощи Киеву стоит приложить дипломатические силы для решения конфликта.

При этом 11 июля Писториус подтвердил отказ правительства ФРГ поставлять немецкие снярады Taurus Украине. По его словам, ракеты нужны Украине, чтобы атаковать позиции РФ далеко за линией фронта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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