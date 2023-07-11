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Минобороны ФРГ подтвердило отсутствие планов по поставке крылатых ракет Киеву

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Фото: taurus-systems.de
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Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 11 июля, подтвердил отказ правительства ФРГ поставлять немецкие крылатые ракеты Украине.

«Если это сделают партнеры, это их суверенное решение. Мы не собираемся менять свою позицию», — заявил в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе Писториус, чьи слова приводит портал Web.de.

Он также отметил, что не видит места для критики Германии, которая в настоящее время является вторым крупнейшим сторонником Украины после США. Министр назвал поставляемые Берлином системы противовоздушной обороны (ПВО) жизненно необходимыми для Киева.

Украина требует от Берлина крылатые ракеты типа Taurus, чтобы иметь возможность атаковать позиции РФ далеко за линией фронта.

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Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение передать Украине ракеты дальнего действия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул он.

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» отметил, что это решение Франции приведет к эскалации боевых действий.

Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления украинских войск. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в интервью для Corriere Della Sera признал, что наступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку российских сил.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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