Депутат от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер 3 августа заявил, что те, кто верил в быструю победу Украины благодаря поставкам оружия с дальним радиусом действия, ошибались. Свое мнение он выразил в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По словам депутата, нужно приложить дипломатические усилия и не сосредотачиваться лишь на военной помощи Киеву.

«Одними лишь разговорами о всё большем количестве всё более наступательного оружия со всё большим радиусом действия — а чем больше радиус действия, тем больше разрушения и риски эскалации — вопроса не решить», — сказал он.

Штенгер отметил, что неверным также является суждение о том, что поставки вооружения с большей дальностью действия не несут риски начала эскалации в украинском конфликте. Он выступил против передачи кассетных боеприпасов и немецких ракет Taurus.

Еще в июне заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия должна втрое увеличить поставки танков Leopard без ущерба для обороноспособности страны. Он попросил Берлин о передаче еще 60 боевых машинапехоты (БМП Marder) и дальнобойных крылатых ракет.

Ранее, 11 июля, министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил отказ правительства ФРГ поставлять немецкие снярады Taurus Украине. Он отметил, что Киев требует от Берлина снаряды Taurus, чтобы иметь возможность атаковать позиции РФ далеко за линией фронта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.