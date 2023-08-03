Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп заявил об указе Байдена обвинить его во всех возможных преступлениях
Мир
В Грузии оползень сошел на отель
Авто
Минпромторг заверил в способности заводов обеспечить чиновников автомобилями
Общество
Хуснуллин заявил о трехлетнем плане по восстановлению объектов в новых регионах РФ
Экономика
Цены на нефть начали расти после решения КСА продлить сокращение добычи
Политика
В Совбезе заявили о приеме в ВС РФ более 231 тыс. человек на службу по контракту
Общество
Собянин анонсировал завершение благоустройства Воробьевской набережной осенью
Экономика
Эксперты не исключили укрепления рубля в августе
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся в Белгороде
Авто
УАЗ возобновит выпуск экспедиционных авто в 2024 году
Мир
Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
Мир
Депутат бундестага признал ошибочной идею победы Киева за счет поставок оружия
Авто
Сотрудника военкомата на Украине задержали за изготовление «белых билетов» по $4 тыс. за штуку
Сюжет:

Депутат бундестага признал ошибочной идею победы Киева за счет поставок оружия

0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер 3 августа заявил, что те, кто верил в быструю победу Украины благодаря поставкам оружия с дальним радиусом действия, ошибались. Свое мнение он выразил в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По словам депутата, нужно приложить дипломатические усилия и не сосредотачиваться лишь на военной помощи Киеву.

«Одними лишь разговорами о всё большем количестве всё более наступательного оружия со всё большим радиусом действия — а чем больше радиус действия, тем больше разрушения и риски эскалации — вопроса не решить», — сказал он.

Штенгер отметил, что неверным также является суждение о том, что поставки вооружения с большей дальностью действия не несут риски начала эскалации в украинском конфликте. Он выступил против передачи кассетных боеприпасов и немецких ракет Taurus.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

Еще в июне заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия должна втрое увеличить поставки танков Leopard без ущерба для обороноспособности страны. Он попросил Берлин о передаче еще 60 боевых машинапехоты (БМП Marder) и дальнобойных крылатых ракет.

Ранее, 11 июля, министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил отказ правительства ФРГ поставлять немецкие снярады Taurus Украине. Он отметил, что Киев требует от Берлина снаряды Taurus, чтобы иметь возможность атаковать позиции РФ далеко за линией фронта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023