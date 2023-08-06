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В партии Шольца призвали передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Депутат бундестага Шварц призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
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Фото: commons.wikimedia.org/axesofevil2000
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Депутат парламента Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц призвал правительство страны предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом он заявил в воскресенье, 6 августа, в беседе с журналом Der Spiegel.

«Контрнаступление застопорилось, Украина не имеет никакой серьезной авиации для поддержки. Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus», — сказал политик, добавив, что с помощью этих ракет «украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля и отвоевать территорию».

Таким образом, Шварц стало первым, кто в рядах партии канцлера Германии Олафа Шольца высказался за предоставление Киеву ракет Taurus.

По мнению депутата, германские власти, отказываясь от поставок такого типа боеприпасов, «теряют драгоценное время», как это было, по его мнению, с поставками танков.

«Я ощущаю дежавю. Как и в вопросе поставок танков, мы в данный момент отказываемся от передачи важной техники, которая в конечном итоге, по всей видимости, всё же будет предоставлена», — отметил Шварц.

При этом он добавил, что опасения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса по поводу того, что Taurus обладает такой дальностью, что Киев может использовать их для ударов по объектам в России, не имеют смысла, поскольку ВСУ уже в состоянии достигнуть российской территории с помощью поставленных им ранее артиллерийских систем Mars и HIMARS.

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3 августа глава минобороны Германии высказался против передачи ракет Taurus Украине. По его словам, к этому моменту ФРГ является не единственным государством, которое отказывается передавать это вооружение Украине. Писториус подчеркнул, что США также не поставляют Киеву эти снаряды.

Однако глава немецкого минобороны отметил, что допускает вариант развития событий, при котором Германия может в будущем передать Украине военную технику, которая необходима стране. По мнению Писториуса, в Германии не считают необходимыми срочные решения в этом вопросе.

Против передачи кассетных боеприпасов и немецких ракет Taurus высказался в тот же день и депутат от правящей СДПГ Ральф Штегнер. Он также отметил ошибку тех, кто верил в быструю победу Украины, которая произойдет благодаря поставкам оружия дальнего действия. Штегнер подчеркнул, что кроме военной помощи Киеву стоит приложить дипломатические силы для решения конфликта.

Обсуждение поставок Киеву дальнобойных ракет активизировалось после того, как 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение передать Украине ракеты дальнего действия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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