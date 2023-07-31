США выделят Молдавии $220 млн на энергобезопасность

Правительство США предоставит Молдавии грант в размере $220 млн на реализацию инвестиционных проектов в энергетическом секторе. За законопроект о ратификации этого соглашения в понедельник, 31 июля проголосовал молдавский парламент.

Как заявила вице-президент парламентского комитета по экономике, бюджету и финансам, Валентина Маник, дополнительное финансирование из Вашингтона предлагается «для снижения зависимости от Российской Федерации за счет подключения энергетического сектора Республики Молдова к европейским системам, привлечения инвестиций в местное производство энергии, диверсификации поставок природного газа».

«Выделение дополнительных грантовых ресурсов в размере $220 млн увеличит общий объем средств, выделенных на сегодняшний день в соответствии с соглашением. <…> Указанная сумма будет освоена вне системы национального казначейства на реализацию инвестиционных проектов в сфере энергетики», — сказала Маник, чьи слова передает Radio Moldova.

В конце июня сообщалось, что Европейский союз (ЕС) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестируют €43 млн в восстановление железных дорог Молдавии для облегчения перевозки грузов для Украины. Уточнялось, что деньги предназначены для ремонта железнодорожного коридора общей протяженностью 446 км и подразумевают замену шпал, рельсов и балластного слоя на критически важных участках ж/д инфраструктуры.

До этого, 31 мая, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Молдавии инвестиционного пакета в размере €1,6 млрд. Она уточнила, что Евросоюз планирует расширить численность своей миссии в Молдавии для содействия реформам и помочь республике с управленческими кадрами.

Тогда же президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия может стать членом ЕС к 2030 году, однако власти республики отметили, что для этого необходимо повысить уровень жизни в стране.

В том же месяце Совет ЕС объявил о выделении $40 млн Молдавии на поддержку вооруженных сил этих стран в рамках Европейского фонда мира (EPF). Таким образом, ЕС намерен укрепить оборонный сектор страны и повысить ее способность участвовать в военных миссиях и операциях Евросоюза.