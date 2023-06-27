Реклама
Прямой эфир
Авто
Седан Kaiyi E5 получил новую базовую комплектацию на российском рынке
Мир
На Украине признали незаконность действий минкультуры в Киево-Печерской лавре
Мир
Временного поверенного в делах Израиля в РФ вызвали в МИД России
Мир
США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20
Мир
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Мир
Жители Украины попросили Зеленского разорвать дипотношения с Белоруссией
Мир
Лукашенко пообещал отстаивать с Путиным «то, что положено по Конституции»
Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Приморску
Мир
Эксперт допустил намеренное «состаривание» танков НАТО для Киева
Спорт
«Клермон» выкупил у «Спартака» защитника Кофрие
Происшествия
Трое украинских диверсантов уничтожены при попытке вылазки в Белгородскую область
Мир
Спасатели обнаружили тело погибшего при взрыве дома в Париже 21 июня
Мир
Лукашенко назвал главное условие для Пригожина

ЕС выделит Молдавии €43 млн на ремонт железных дорог для транзита грузов с Украины

0
Фото: Global Look Press/Thomas Frey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестируют €43 млн в восстановление железных дорог Молдавии для облегчения перевозки грузов для Украины. Об этом во вторник, 27 июня, сообщило министерство инфраструктуры и регионального развития Республики Молдавия на своем сайте.

Кредитное соглашение между Молдавией и ЕБРР было заключено министром инфраструктуры и регионального развития республики Лилией Дабией и главой офиса ЕБРР в Молдавии Анджелой Сакс. В ходе мероприятия также было подписано соглашение о безвозмездном финансировании, дополнившее кредитный пакет, говорится в сообщении.

«Соглашения предусматривают выделение кредита ЕБРР в размере €23 млн и гранта Еврокомиссии в размере €20 млн в рамках европейской инициативы «Полосы солидарности» для облегчения перевозки импортно-экспортных грузов для Украины», — сообщило министерство.

Деньги предназначены для ремонта железнодорожного коридора общей протяженностью 446 км и подразумевают замену шпал, рельсов и балластного слоя на критически важных участках ж/д инфраструктуры, уточняет ведомство.

Друг отказался вдруг: Молдавия вышла из двух соглашений с СНГ
Межпарламентскую ассамблею Содружества страна может покинуть уже к концу 2023 года

31 мая председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Молдавии инвестиционного пакета в размере €1,6 млрд. Она уточнила, что Евросоюз планирует расширить численность своей миссии в Молдавии для содействия реформам и помочь республике с управленческими кадрами.

В тот же день президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия может стать членом ЕС к 2030 году, однако власти республики отметили, что для этого необходимо повысить уровень жизни в стране.

До этого, 4 мая, Совет Евросоюза объявил о выделении $40 млн Молдавии и $30 млн Грузии на поддержку вооруженных сил этих стран в рамках Европейского фонда мира (EPF). Таким образом, ЕС намерен укрепить оборонные секторы двух стран и повысить их способность участвовать в военных миссиях и операциях Евросоюза.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023