ЕС выделит Молдавии €43 млн на ремонт железных дорог для транзита грузов с Украины

Европейский союз и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестируют €43 млн в восстановление железных дорог Молдавии для облегчения перевозки грузов для Украины. Об этом во вторник, 27 июня, сообщило министерство инфраструктуры и регионального развития Республики Молдавия на своем сайте.

Кредитное соглашение между Молдавией и ЕБРР было заключено министром инфраструктуры и регионального развития республики Лилией Дабией и главой офиса ЕБРР в Молдавии Анджелой Сакс. В ходе мероприятия также было подписано соглашение о безвозмездном финансировании, дополнившее кредитный пакет, говорится в сообщении.

«Соглашения предусматривают выделение кредита ЕБРР в размере €23 млн и гранта Еврокомиссии в размере €20 млн в рамках европейской инициативы «Полосы солидарности» для облегчения перевозки импортно-экспортных грузов для Украины», — сообщило министерство.

Деньги предназначены для ремонта железнодорожного коридора общей протяженностью 446 км и подразумевают замену шпал, рельсов и балластного слоя на критически важных участках ж/д инфраструктуры, уточняет ведомство.

31 мая председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Молдавии инвестиционного пакета в размере €1,6 млрд. Она уточнила, что Евросоюз планирует расширить численность своей миссии в Молдавии для содействия реформам и помочь республике с управленческими кадрами.

В тот же день президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия может стать членом ЕС к 2030 году, однако власти республики отметили, что для этого необходимо повысить уровень жизни в стране.

До этого, 4 мая, Совет Евросоюза объявил о выделении $40 млн Молдавии и $30 млн Грузии на поддержку вооруженных сил этих стран в рамках Европейского фонда мира (EPF). Таким образом, ЕС намерен укрепить оборонные секторы двух стран и повысить их способность участвовать в военных миссиях и операциях Евросоюза.