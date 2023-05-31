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ЕС выделит инвестиционный пакет Молдавии размером €1,6 млрд

Урсула фон дер Ляйен: ЕС выделит инвестиционный пакет Молдавии размером €1,6 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Европейский союз (ЕС) составил для Молдавии инвестиционный пакет в размере €1,6 млрд. Об этом 31 мая сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы предоставим дополнительный пакет экономический поддержки. Мы собрали для Молдавии €1,6 млрд инвестиций. Евросоюз значительно расширит численность своей миссии в Молдавии для содействия реформам, чтобы помочь Молдавии с управленческими кадрами», — сообщила она на пресс-конференции перед саммитом Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе.

Второй саммит ЕПС пройдет в столице Молдавии 1 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 31 мая, что Москва скептически относится к его проведению, поскольку полноценный политический процесс невозможен в разделенной Европе.

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10 мая президент Молдавии Майя Санду призвала руководство Европейского союза начать переговоры о вступлении в него республики в начале 2024 года. По ее словам, принятие в Евросоюзе решения о начале переговоров по этому вопросу придаст стране «необходимый импульс для продолжения проведения реформ» и закрепит положение республики как будущего члена сообщества.

Ранее, в апреле, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску сообщил, что Молдавия выполнила большую часть требований для вступления в ЕС. По его словам, следующим шагом должно стать создание детального списка действий, которые предприняли власти страны для удовлетворения требований Европейской комиссии.

Европейский совет согласовал Молдавии и Украине статус кандидата в Евросоюз в июне 2022 года. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе. По итогам саммита Украина и Молдавия получили ряд условий, которые необходимо выполнить, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких предписаний.

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