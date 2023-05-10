Санду призвала начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС в начале 2024 года

Президент Молдавия Майя Санду призвала руководство Европейского союза (ЕС) начать переговоры о вступлении в него республики в начале 2024 года. Об этом она написала в статье для британского журнала The Economist в среду 10 мая.

«Вступление Молдавии в ЕС — жизненно необходимый вклад в стабильность и безопасность всей Европы. Это крайне важно для укрепления наших отношений, и я призываю ЕС уже в этом году принять решение о том, чтобы переговоры начались в начале 2024 года», — отметила Санду.

По ее словам, принятие в Евросоюзе решения о начале переговоров по этому вопросу придаст стране «необходимый импульс для продолжения проведения реформ» и закрепит положение республики как будущего члена сообщества.

«Нам также необходимо упрочнять взаимодействие в сфере обороны и обеспечения безопасности, активизировать объединение энергосистем и ускорить процесс поступления инвестиций в развитие нашей инфраструктуры», — написала Санду.

Она также указала на то, что граждане Молдавии давно «сделали выбор в пользу евроинтеграции и не собираются сворачивать с этого пути».

В конце апреля бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил в беседе с «Известиями», что ждать вступления Молдавии в ЕС в ближайшие десять лет не стоит. Он отметил, что Кишиневу следует и дальше развивать партнерство с Евросоюзом, однако выступил против навязывания ценностей, которые продвигают сейчас на Западе. По словам Додона, у Молдавии есть свои традиционные, семейные ценности, православная вера. По этим позициям большинство жителей Молдовы категорически против тех ценностей, которые нам навязывают, отметил он.

Ранее в том же месяце министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску сообщил, что Молдавия выполнила большую часть требований для вступления в ЕС. По его словам, следующим шагом должно стать создание детального списка действий, которые предприняли власти страны для удовлетворения требований Европейской комиссии.

Европейский совет согласовал Молдавии и Украине статус кандидата в Евросоюз в июне 2022 года. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе. По итогам саммита Украина и Молдавия получили ряд условий, которые необходимо выполнить, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких предписаний.