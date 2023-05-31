В Кремле пообещали следить за новостями с саммита ЕПС в Кишиневе

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал второй саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который стартует в среду, 31 мая, в Кишиневе.

По словам Пескова, Москва скептически относится к проведению саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе, поскольку полноценный политический процесс невозможен в разделенной Европе. Об этом он заявил в ходе брифинга 31 мая.

«Мы, безусловно, будем следить за новостями, которые будут идти из Кишинева, мы будем следить за той риторикой, которая будет там доминировать», — уточнил он.

Песков считает, что говорить о каких-то политических процессах в разделенной Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, можно, но это будет неполноценный политический процесс.

«Будем внимательно следить за новостями из Кишинева», — повторил Песков.