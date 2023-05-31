Молдавия планирует стать членом ЕС к 2030 году

Молдавия может стать членом ЕС к 2030 году, заявила президент Майя Санду в интервью Bloomberg. Попасть в союз Кишинев рассчитывает с непризнанным Приднестровьем. Власти Молдавии отметили, что для членства в ЕС нужно повысить уровень жизни, передает телеканал «Известия». По инициативе президента ранее в стране прошел митинг «Европейская Молдова». Акция должна показать Западу стремление вступить в ЕС. Оппозиция раскритиковала власти и проигнорировала мероприятие.

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