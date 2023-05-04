ЕС выделит $40 млн Молдавии и $30 млн Грузии на усиление оборонного сектора

Совет Евросоюза (ЕС) объявил о выделении $40 млн Молдавии и $30 млн Грузии на поддержку Вооруженных сил (ВС) этих стран в рамках Европейского фонда мира (EPF). Об этом 4 мая сообщила пресс-служба ЕС.

«Это третий пакет помощи для обеих стран в рамках EPF, четко подчеркивающий непоколебимую приверженность ЕС безопасности и стабильности в регионе», — приводятся в публикации слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Он отметил, что таким образом Евросоюз укрепляет оборонные секторы Молдавии и Грузии, а также повышает их способность участвовать в военных миссиях и операциях Евросоюза.

Выделенные Молдавии $40 млн будут распределены на 36 месяцев. В пакет помощи войдут нелетальное оборудование для наблюдения за воздушным пространством, транспортировки, логистики, управления и контроля, а также оборудование для киберзащиты, предметы снабжения и услуги для подразделений ВС Молдавии и техническая подготовка по запросу.

Пакет помощи Грузии также рассчитан а три года. Он включает в себя нелетальное инженерное, командно-диспетчерское, медицинское, материально-техническое и киберзащитное оборудование. В него также войдут услуги для Вооруженных сил Грузии и техническая подготовка по запросу.

Ранее, 24 апреля, министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили направление миссии по безопасности в Молдавию. Ее работа будет направлена на повышение устойчивости безопасности страны в области кризисного управления и гибридных угроз, включая кибербезопасность.

О том, что Совет Евросоюза изучает возможность направить миссию в Молдавию в рамках общей политики безопасности и обороны, Боррель заявлял еще 20 февраля. Он отмечал, что цель такой миссии — поддержать Молдавию как кандидата на вступление в ЕС и «повысить устойчивость республики к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям».

Он напомнил, что ЕС поддерживает Молдавию через Европейский фонд мира и недавно выделил €40 млн для сил безопасности страны.