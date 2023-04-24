Главы МИД ЕС утвердили направление миссии по безопасности в Молдавию

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) в понедельник, 24 апреля, утвердили направление миссии по безопасности в Молдавию. Об этом говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении.

«Сегодня совет учредил миссию партнерства ЕС в Республике Молдова в рамках общей политики безопасности и обороны», — сообщается в документе.

Отмечается, что работа этой гражданской миссии будет направлена на повышение устойчивости безопасности страны в области кризисного управления и гибридных угроз, включая кибербезопасность. Ее целью также будет противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству.

«Сегодня мы усиливаем поддержку ЕС Молдавии в защите ее безопасности, территориальной целостности и суверенитета. Развертывание этой новой миссии является еще одним важным политическим признаком поддержки ЕС в нынешних сложных обстоятельствах», — сказал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, чьи слова приводятся в заявлении.

О том, что Совет Евросоюза (ЕС) изучает возможность направить миссию в Молдавию в рамках общей политики безопасности и обороны, Боррель заявлял еще 20 февраля. Он отмечал, что цель такой миссии — поддержать Молдавию как кандидата на вступление в Евросоюз и «повысить устойчивость республики к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям».

Он тогда напомнил, что ЕС поддерживает Молдавию через Европейский фонд мира и недавно выделил €40 млн для сил безопасности страны.

На следующий день министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что обсудил в Брюсселе развертывание в республике гражданской миссии Евросоюза (ЕС) с консультативным мандатом в рамках общей политики безопасности и обороны Евросоюза.

Попеску указал на важность помощи, которую Молдавия получает через Европейский фонд мира. Он подчеркнул, что стране необходимо активизировать сотрудничество с ЕС в сфере обороны и безопасности.

Направление миссии ЕС в Молдавию происходит на фоне проведения властями страны антироссийской политики. Так, в конце марта президент республики Майя Санду заявила, что оппозиционные партии Молдавии под влиянием России хотят принести в страну войну. По ее словам, государственные органы должны пресекать любые попытки пропаганды и дезинформации со стороны оппозиции Молдавии, чтобы избежать дестабилизации в стране.

В ответ на это заявление представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Молдавия сделала выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии.