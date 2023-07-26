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Уйти, оставшись: выйдет ли окончательно Молдавия из СНГ

Кишинев продолжит антироссийский курс внешней политики
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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Молдавия полностью не станет выходить из СНГ, поскольку есть ряд соглашений, от которых Кишинев даже при нынешнем правительстве не будет отказываться, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Тем не менее, по их словам, республика продолжит антироссийский курс внешней политики в угоду западным странам. 26 июля был опубликован указ о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее, подписанный еще в 1995-м. А в начале июля правительство страны вышло еще из двух соглашений в рамках СНГ — о технических барьерах в зоне свободной торговли и о защите прав потребителей. Кишинев также решил сократить численность российского посольства. Как сообщил министр иностранных дел республики Нику Попеску, у молдавских властей есть подозрения, что некоторые сотрудники ведомства могут быть причастны «к дестабилизации ситуации в стране», а их действия не относятся к «стандартным способам работы дипломатов».

Мнения экспертов

Эксперт НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев:

«Это делается в рамках общей стратегии президента Майи Санду, и она этого не скрывает. Считается, что в итоге страна войдет в Евросоюз и НАТО. Поэтому она будет постепенно сворачивать все возможные связи Молдавии с Россией. Кишинев считает, что все наднациональные структуры на постсоветском пространстве контролируются Россией. Это не ударит по СНГ. Межпарламентская ассамблея — самое безобидное. Это встречи, знакомства, обмен мнениями и не более того. Но практически все страны, которые «вышли» из содружества, а в настоящий момент такой опыт есть у Грузии и Украины, не сделали этого окончательно. Выйти полностью из СНГ невозможно — есть ряд соглашений, от которых нельзя отказаться. Например, о транзите, безвизовом режиме. Даже отношения Молдавии с Украиной работают в рамках соглашений СНГ. И Украина вышла из содружества частично. Сама высылка дипломатов отразится на количестве контактов. При этом будут проблемы и у граждан Молдавии, которые находятся в России».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер:

«Стоит ждать полного выхода Молдавии из СНГ по мере продолжения СВО. Но они будут пытаться остаться в некоторых форматах, которые им нужны. То есть они из всего пакета документов СНГ сохранят для себя два-три, которые считают выгодными. Например, еще действуют документы о пенсиях в каком-то виде, о безвизовых поездках, о признании дипломов и другие».

Молдавский политолог Владимир Букарский:

«Санду хочет угодить своим кураторам с коллективного Запада и самое главное — ближайшим партнерам из Украины. Она желает поддержать общезападный антироссийский тренд. Я думаю, выход из Межпарламентской ассамблеи может быть связан с украинским контрнаступлением и возможной провокацией в отношении Приднестровья. Думаю, недавнее убийство лидера приднестровских коммунистов Олега Хоржана — одна из провокаций с целью выставить Приднестровье как бандитское формирование».

Позиция РФ

Посол России в Молдавии Олег Васнецов:

«Весь этот так называемый шпионский скандал (ранее в молдавских СМИ распространялась информация, что посольство России в республике занимается шпионажем, основанием для этого стало большее количество антенн и спутниковых тарелок, чем на крыше посольства РФ в Бельгии. — «Известия») — всего лишь повод для принятого давным-давно решения по сокращению дипломатического персонала. Об этом нам сегодня было объявлено. С нашей точки зрения, это серьезно подрывает возможности диалога между двумя странами и, собственно, это решение совершенно не в духе дружественных нам стран».

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