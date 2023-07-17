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Пострадавшую на Крымском мосту девочку перевезут в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Девочку Ангелину, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту, перевезут в Москву. Об этом 17 июля сообщил источник «Известий».

На данный момент она находится в Детской краевой клинической больницы (ДККБ) в Краснодаре. Ее отправят в столицу, когда состояние стабилизируется.

Ранее в этот день девочку доставили вертолетом из Темрюкской центральной районной больницы в реанимацию ДККБ. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании.

В руководстве Краснодарского края сообщили, что угрозы жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки нет. У нее диагностированы повреждение грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма в состоянии средней тяжести.

От опоры до точки: какие последствия у очередной атаки Киева на Крымский мост
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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что оба родителя девочки погибли, саму ее госпитализировали самолетом санавиации.

Все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб. При этом на востоке Крыма планируют открыть пункты временного размещения для туристов. На Крымском мосту организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом), с которой можно добраться на электричках в Темрюк, а оттуда снова доехать на автобусах до пункта назначения.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами. Кроме того, движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, назначены дополнительные электрички из Анапы в Керчь и обратно, а также из Анапы в Керчь-Южная Новый парк и обратно.

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