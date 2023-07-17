Минтранс напомнил пассажирам об альтернативных маршрутах в Крым

Минтранс РФ из-за приостановки движения автомобилей по Крымскому мосту, рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами. Об этом говорится в релизе ведомства, поступившем «Известиям» 17 июля.

«Для водителей доступно передвижение по сухопутному автодорожному маршруту по территориям новым регионов. Просим не планировать поездки по мосту и выбирать объездной автодорожный маршрут», — отметили в министерстве.

Пассажиры, уже приехавшие на автомобилях к Крымскому полуострову и далее следующие поездом, могут оставить свое транспортное средство на стоянке у железнодорожного вокзала «Тамань Пассажирская» и продолжить путь дальше.

«Для пассажиров, путешествующих на рейсовых автобусах, доступна перевозка через Керченскую паромную переправу», — продолжили в Минтрансе.

В Минтрансе подчеркнули, что движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, назначены дополнительные электрички из Анапы в Керчь и обратно, а также из Анапы в Керчь-Южная Новый парк и обратно.

Утром 17 июля движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил граждан воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, двое взрослых погибли, один ребенок пострадал.