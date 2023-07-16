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Из порта Одессы вышло последнее судно перед завершением зерновой сделки

Reuters: из порта Одессы вышло последнее судно c зерном в рамках зерновой инициативы
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Фото: TASS/Zuma
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Из порта Одессы утром 16 июля вышло последнее судно с грузом в рамках зерновой инициативы, сообщает Reuters. На его борту находятся 15,3 т рапса и 23,5 тыс. т кукурузы.

Груз должен прибыть в Нидерланды, отмечает украинское издание «Страна.ua». Данное судно является последним, которому было выдано 28 июня разрешение от Совместного координационного центра (СКЦ) на проход через Босфор в Одессу.

После российские инспекторы разрешений на проход судов уже не выдавали. Черноморская инициатива завершается уже 17 июля. Россия не раз высказывалась против продления сделки в силу того, что не выполнен ряд обязательств в ее отношении.

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Ранее, 16 июля, сообщалось, что за время действия черноморской инициативы Украина экспортировала зерна на $9,8 млрд, и в случае прекращения сделки страна потеряет до $500 млн в месяц. Такие расчеты были составлены «РИА Новости» на основе данных ООН, минсельхоза и украинской таможни.

До этого, 14 июля, стало известно, что два судна с зерном отправятся из портов Украины до истечения срока зерновой сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Ранее в июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия контактирует с сотрудниками ООН, которые стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается. При этом президент подчеркнул, что интересы РФ в диалоге о продлении зерновой сделки игнорируются.

Глава государства также отметил, что многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его. По его словам, только три с небольшим процента из всего продовольствия, вывезенного с территории Украины, пошло в беднейшие страны мира. При этом российская сторона, несмотря на условия, всё равно многократно и по доброй воле продлевала сделку.

13 июля Путин в беседе с журналистами указал на то, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться к ней, когда российские условия будут выполнены. Среди условий возвращения российский лидер назвал подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

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