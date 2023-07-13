Путин заявил об отказе европейских стран от украинского зерна

Многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами после заседания Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Я уже много раз говорил: из всего объема продовольствия, вывезенного с территории Украины, прежде всего зерновых, три с небольшим процента только пошло в беднейшие страны мира. Все остальное в сытую и благополучную Европу. Но многие европейские страны начали отказываться от украинских зерновых, они начали дискриминировать украинское зерно, не мы», — подчеркнул президент.

По словам президента, в условиях, на которых Россия согласилась, обеспечить вывоз украинского зерна, должны были учитывать российские интересы, однако для этого ничего не было сделано.

«Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то да, там были пункты этой договорённости с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы — это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции и многие другие моменты. Ничего — хочу это подчеркнуть — вообще ничего не было сделано. Всё игра в одни ворота», — возмутился глава государства.

Однако, подчеркнул Путин, российская сторона всё равно продлевала эту сделку.

«Несмотря на это мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но слушайте: хватит, в конце концов», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что зерновая сделка, прежде всего, была направлена на помощь беднейшим странам мира. При этом, по его мнению, рост цен на продовольствие и удобрения связан не со спецоперацией России на Украине, а с ошибками ведущих западных стран в сфере экономической политики.

Путин отметил, что страны Запада не собираются исполнять данных РФ обещаний в рамках зерновой сделки, однако предлагают России продлить ее.

«Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, и потом наше участие. Что я имею в виду. Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены - ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова», — прокомментировал этот вариант Путин.

При таком варианте развития событий, по его словам, Россия будет готова ждать исполнения обещаний столько, сколько потребуется.

«Нам, повторю еще раз, говорят: продлите еще раз. Можно сделать так, мы продлим ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», — заявил глава государства.

Одним из условий продления сделки, по словам Путина, также является подключение к SWIFT, в числе других — логистика и заходы в российские порты иностранных судов.

Путин также отметил, что пока не видел нового письма генсека ООН Антониу Гутерриша с предложениями по Черноморской зерновой инициативе, которое было ему направлено.

«Но мы в контакте с сотрудниками ООН. Я повторяю, что они искренне стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается», — отметил глава государства.

Он подчеркнул также, что Россия всё же рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ.

«Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены — ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», — отметил Путин.

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