Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил об отказе европейских стран от украинского зерна
Мир
Байден заявил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ
Политика
Путин назвал возможное членство Украины в НАТО угрозой безопасности России
Мир
Байден исключил вступление Украины в НАТО во время конфликта
Общество
Путин согласился с тем, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира
Мир
Херш указал на признак неудач украинской армии в контрнаступлении
Политика
Путин заявил о праве Украины на обеспечение собственной безопасности
Экономика
ФАС и Генпрокуратура РФ проверят формирование цен на авиабилеты
Наука и техника
Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых
Мир
Генсек ООН заявил о наличии «конкретных предложений» по зерновой сделке в письме Путину
Спорт
Чернышенко исключил отказ спортсменов от Родины ради участия в ОИ
Происшествия
ПВО РФ перехватила над Мелитополем ракету украинских националистов
Политика
Путин сообщил, что не видел письма Гутерриша по зерновой сделке
Сюжет:

Путин назвал условие возвращения России к участию в зерновой сделке

Путин: РФ может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться, когда условия будут выполнены
0
Фото: TASS/EPA/ERDEM SAHIN
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться к ней, когда российские условия будут выполнены. Об этом 13 июля заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

«Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», — заявил Путин.

При этом российский лидер отметил, что приостановка может длиться столько, сколько будет необходимо для выполнения условий России.

«Нам сейчас говорят, вы в очередной раз согласитесь, а мы все-таки исполним данные вам обещания. Мы подумаем. Еще несколько дней есть. Мы подумаем, как поступить», — добавил президент РФ.

Среди условий возвращения России к зерновой сделке Путин назвал подключение к системе SWIFT Россельхозбанка (РСХБ), а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

При этом Путин отметил, что не видел письма генсека ООН Антониу Гутерриша о зерновой сделке. Накануне агентство Reuters сообщило, что Гутерриш направил Путину письмо с предложением сохранить сделку еще на несколько месяцев, до того как Евросоюзу удастся решить трудности с подключением к системе SWIFT РСХБ.

Срок зерновой сделки истекает 17 июля.

«Де-факто шансов у зерновой сделки нет»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — о перспективах российской экономики, мирных инициативах по Украине и ядерной безопасности

Ранее, 5 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления продуктовой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей.

13 июня Путин на встрече с военными корреспондентами отметил, что интересы Москвы в продовольственном соглашении не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок российского зерна. Глава государства указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза, а не в беднейшие страны мира.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023