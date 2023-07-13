Путин назвал условие возвращения России к участию в зерновой сделке

Россия может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться к ней, когда российские условия будут выполнены. Об этом 13 июля заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

«Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», — заявил Путин.

При этом российский лидер отметил, что приостановка может длиться столько, сколько будет необходимо для выполнения условий России.

«Нам сейчас говорят, вы в очередной раз согласитесь, а мы все-таки исполним данные вам обещания. Мы подумаем. Еще несколько дней есть. Мы подумаем, как поступить», — добавил президент РФ.

Среди условий возвращения России к зерновой сделке Путин назвал подключение к системе SWIFT Россельхозбанка (РСХБ), а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

При этом Путин отметил, что не видел письма генсека ООН Антониу Гутерриша о зерновой сделке. Накануне агентство Reuters сообщило, что Гутерриш направил Путину письмо с предложением сохранить сделку еще на несколько месяцев, до того как Евросоюзу удастся решить трудности с подключением к системе SWIFT РСХБ.

Срок зерновой сделки истекает 17 июля.

Ранее, 5 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления продуктовой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей.

13 июня Путин на встрече с военными корреспондентами отметил, что интересы Москвы в продовольственном соглашении не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок российского зерна. Глава государства указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза, а не в беднейшие страны мира.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.