В Кремле указали на отсутствие оснований для продления зерновой сделки

Оснований для продления зерновой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Об этом в среду, 5 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно.

«Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны. До сих пор эта часть не выполнена. И, соответственно, в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки», — сказал он журналистам.

Ранее, 4 июля, МИД РФ также заявил, что для продления зерновой сделки нет оснований. В министерстве обратили внимание на то, что Запад не делает послаблений в антироссийских санкциях, в том числе для продовольствия и удобрений, не подключает Россельхозбанк к SWIFT, вводит запрет на поставки запчастей, внес всю территорию России в список зон военных рисков с высокими ставками страхования, а российским компаниям отказано в доступе к своим финансовым активам.

3 июля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать «дочку», которую подключат к SWIFT. По информации издания, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН.

В тот же день Песков рассказал журналистам, что надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока ее действия не так много.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.