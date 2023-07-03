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FT узнала о планах ЕС создать «дочку» Россельхозбанка для SWIFT

FT: ЕС рассматривает подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT для платежей по зерну
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Евросоюз (ЕС) для сохранения зерновой сделки может разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую подключат к SWIFT. Об этом 3 июля сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН.

«Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, этот вариант сохранения черноморской инициативы воспринимается ее сторонниками как «наименее худший». Источники, на которые ссылается газета, отметили, что Европейский союз изо всех сил пытался согласовать меры по ослаблению санкций в отношении конкретных российских компаний или разрешению им экспортировать определенные товары в страны третьего мира.

Собеседники также подчеркнули, что на данный момент официальные лица ЕС оценивают, насколько законно и осуществимо это предложение.

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Международная система платежей SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка в июне прошлого года из-за антироссийских санкций. Переподключение банка к системе было одним из условий России для продления зерновой сделки. В ЕС в свою очередь заявили, что до окончания конфликта это сделать невозможно. Как сообщил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Брюссель может смягчить или вовсе отменить санкции лишь после окончания украинского конфликта.

Зерновая сделка продлена до 18 июля, однако президент РФ Владимир Путин 13 июня допустил выход из черноморской инициативы, поскольку, по его словам, интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Позднее, 20 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США надеются на продление зерновой сделки и собираются оказывать поддержку ООН и Турции по этому вопросу.

Тогда же, 21 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления продуктовой сделки нет.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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