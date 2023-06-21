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В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки
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В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

Песков: предпосылок для продления зерновой сделки нет, потому что ее условия не выполняются
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Фото: TASS/Zuma/Tolga Ildun
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июня на брифинге заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет.

Журналисты указали, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что Россия продлит зерновую сделку. В частности, 20 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США надеются на продление зерновой сделки и собираются оказывать поддержку ООН и Турции по этому вопросу.

«Нет [предпосылок], потому что она не выполнена. Мы слышали заявления ООН, которые констатируют, что не могут оказать влияние на страны, чтобы выполнить российскую часть сделки. Пока воз и ныне там», — ответил Песков.

Также накануне заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что всё идет к тому, что 18 июля станет днем завершения зерновой сделки. За несколько дней до этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что в рамках сделки работает только украинская часть, а ситуация по российским удобрениям и продовольствию не сдвинулась с места.

Кроме того, выход Москвы из зерновой сделки допустил президент Российской Федерации Владимир Путин 13 июня. Он отмечал, что интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

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Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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