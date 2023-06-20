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В МИД РФ назвали 18 июля днем завершения зерновой сделки

Заместитель главы МИД РФ Вершинин: 18 июля станет временем завершения зерновой сделки
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Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
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Россия не исключает, что новые очные контакты по зерновой сделке состоятся и будут проводиться в будущем, консультации ведутся уже сейчас. Об этом заявил 20 июня заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Также он отметил, что Россия ведет дело к тому, чтобы не выполняемые договоренности в рамках зерновой сделки завершились 18 июля.

«У нас контакты продолжаются, рабочие в том числе, консультации проводятся. Мы их (новых личных контактов. — Ред.) не исключаем», — отметил дипломат в разговоре с журналистами.

Вершинин добавил, что Россия не снимает свое требование по разблокировке работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, которое вписано в пакете общих договоренностей, но понимает, что запустить его снова быстро в работу не будет возможности.

«Одновременно мы понимаем, что после подрыва украинской стороны аммиакопровода реальных возможностей быстро выполнить требование нет. Физически такая возможность быстрого запуска аммиакопровода уничтожена киевским режимом», — сообщил замглавы МИД РФ.

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До этого, 17 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям», комментируя ситуацию с зерновой сделкой, заявил, что у нее нет шансов на продление. Пресс-секретарь президента РФ указал, что Россия неоднократно «проявляла добрую волю и шла на уступки», однако то, что было обещано, так и не было сделано.

За день до этого глава МИДа Сергей Лавров также высказался о бессмысленности продления черноморской инициативы, поскольку, по его словам, в рамках сделки работает только украинская часть, и то не в том контексте, который предложил Генеральный секретарь ООН.

Выход Москвы из зерновой сделки допустил президент России Владимир Путин 13 июня. Он отметил, что интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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