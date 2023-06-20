В США пообещали содействие ООН и Турции в вопросе продления зерновой сделки

Власти США надеются, что зерновая сделка будет продлена и собираются оказывать поддержку Организации объединенных наций (ООН) и Турции по этому вопросу. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во вторник, 20 июня.

«Мы очень надеемся, что она (сделка — Ред.) будет продлена. <…> Мы будем продолжать поддерживать ООН и президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана по мере необходимости в том, что касается возможности продления этой инициативы», — сказал Кирби на брифинге, трансляция которого велась в аккаунте министерства обороны США в Twitter.

Он добавил, что сделка «действительно имеет значение для людей далеко за пределами региона».

«Весь мир получает выгоду от этой черноморской зерновой инициативы, и мы благодарны президенту Турции Эрдогану за его ведущую роль, а также ООН в вопросе сохранения и продления этой инициативы», — заявил Кирби.

При этом он не стал комментировать ситуацию вокруг невыполнения условий России в рамках сделки.

Ранее в этот же день заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что российская сторона ведет дело к тому, что не выполняемые договоренности в рамках зерновой сделки будут завершены 18 июля. При этом он отметил, что Россия не исключает, что новые очные контакты по сделке состоятся и будут проводиться в будущем, консультации ведутся уже сейчас.

Эту информацию подтвердил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он заявил, что всемирная организация продолжает работать со сторонами и добивается продолжения функционирования черноморской зерновой инициативы, а также меморандума по облегчению экспорта российского продовольствия и удобрений.

До этого, 17 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» указал на то, что у зерновой сделки нет шансов на продление. Он подчеркнул, что Москва неоднократно «проявляла добрую волю и шла на уступки», однако то, что было обещано, так и не было сделано.

13 июня выход России из сделки допустил президент РФ Владимир Путин. По его словам, интересы РФ не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна в беднейшие страны.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.