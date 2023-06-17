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Песков заявил об отсутствии шансов на продление зерновой сделки

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Фото: REUTERS/Igor Tkachenko
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям» от 17 июня заявил, что у зерновой сделки нет шансов на продление.

«Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело. Дело со стороны договаривающихся государств или объединений. И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась Российской Федерации, сделана так и не была», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия несколько раз «проявляла добрую волю, шла на уступки, продлевала это неоднократно», однако то, что было обещано, так сделано и не было.

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Днем ранее, 16 июня, глава МИДа Сергей Лавров также высказался о бессмысленности продления зерновой сделки. По его словам, в рамках сделки работает только украинская часть, и то не в том контексте, который предложил Генеральный секретарь ООН.

Также в пятницу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что Россия продолжит выполнять гуманитарную задачу по поставкам продовольствия на зарубежные рынки, хотя и не видит для себя преимуществ в участии в зерновой сделке.

До этого, 13 июня, президент России Владимир Путин допустил выход Москвы из зерновой сделки. Он отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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