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Абрамченко заявила о продолжении выполнения РФ всех обязательств по зерновой сделке

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Россия продолжит выполнять гуманитарную задачу по поставкам продовольствия на зарубежные рынки, хотя и не видит для себя преимуществ в участии в зерновой сделке. Об этом в пятницу, 16 июня, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Мы фиксируем отсутствие для РФ каких-либо преимуществ от этой зерновой сделки. Но при этом мы выполняем все взятые на себя обязательства», — сказала она в беседе с ТАСС.

Абрамченко пояснила, что Россия будет выполнять свою гуманитарную часть сделки, так как понимает, что излишки продовольствия, которые можно реализовать на внешнем рынке, действительно необходимы партнерам — дружественным и развивающимся странам.

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Ранее, 15 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке. Он отметил, что все договоренности в адрес России не были исполнены, в то время как она четко выполняла свои обязательства.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 14 июня, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он также отметил, что сделка не будет продлена, если до 17 июля не заработает весь пакет договоренностей.

Накануне, 13 июня, президент России Владимир Путин допустил выход Москвы из зерновой сделки. Он отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна. Российский лидер указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза, а не в беднейшие страны мира.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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