В Кремле заявили об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке

Россия, которая после 17 июня будет принимать свое очередное решение по зерновой сделке, пока не видит никаких позитивных перспектив по данному вопросу. Об этом 15 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Работа продолжается, но позитивных перспектив мы пока не видим. Всё, что было договорено в наш адрес, не исполнено. Ситуация кристально прозрачна и ясна», — заметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков отметил, что договоренность всегда касается двух или более сторон, и Россия в данном случае всегда четко выполняла свои обязательства.

«Будет вырабатываться решение», — резюмировал он.

Ранее, 13 марта, президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами допустил выход Москвы из зерновой сделки. Глава государства отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок российского зерна. Российский лидер указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза (ЕС), а не в беднейшие страны мира.

В тот же день представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООН продолжит усилия по обеспечению экспорта зерна с Украины, а также продовольствия и удобрений из России.

Еще в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла.

В том же месяце замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если Россельхозбанк (РСХБ) не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

17 мая стало известно, что инициатива продлена еще на 60 дней.