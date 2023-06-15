Реклама
Прямой эфир
Общество
Орешкин сообщил о возвращении в РФ уже половины из уехавших осенью жителей
Экономика
Банк «РОССИЯ» в рамках ПМЭФ заключил соглашение с Росагролизингом
Наука и техника
Авиакомпания «Якутия» может получить самолеты Ту-214
Общество
Путин заявил о восстановлении 6,2 тыс. км федеральных дорог в РФ в 2022 году
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Политика
В Кремле заявили об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке
Мир
Москва выразила демарш Канаде из-за намерения конфисковать Ан-124
Общество
Суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Политика
Песков назвал проверку «Ельцин Центра» обычной работой Минюста
Армия
Лепс и Басков объявили о награде в 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Общество
Путин дал старт движению на участке трассы М-4 «Дон» по обходу Аксая и Краснодара
Мир
Захарова заявила об отказе Украины проводить переговоры в угоду Западу
Сюжет:

В Кремле заявили об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке

0
Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия, которая после 17 июня будет принимать свое очередное решение по зерновой сделке, пока не видит никаких позитивных перспектив по данному вопросу. Об этом 15 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Работа продолжается, но позитивных перспектив мы пока не видим. Всё, что было договорено в наш адрес, не исполнено. Ситуация кристально прозрачна и ясна», — заметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков отметил, что договоренность всегда касается двух или более сторон, и Россия в данном случае всегда четко выполняла свои обязательства.

«Будет вырабатываться решение», — резюмировал он.

Злак вопроса: что известно о будущем зерновой сделки
Россия не видит перспектив продления зерновой сделки, но продолжает консультации

Ранее, 13 марта, президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами допустил выход Москвы из зерновой сделки. Глава государства отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок российского зерна. Российский лидер указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза (ЕС), а не в беднейшие страны мира.

В тот же день представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООН продолжит усилия по обеспечению экспорта зерна с Украины, а также продовольствия и удобрений из России.

Еще в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла.

В том же месяце замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если Россельхозбанк (РСХБ) не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

17 мая стало известно, что инициатива продлена еще на 60 дней.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023