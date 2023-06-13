В ООН прокомментировали слова Путина о возможности выйти из зерновой сделки

ООН продолжит усилия по обеспечению экспорта зерна с Украины, а также продовольствия и удобрений из России. Об этом во вторник, 13 июня, на брифинге заявил представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Москва думает над выходом из зерновой сделки.

«Я напомню, что Генеральный секретарь сказал вчера на этот счет: мы прилагаем усилия для продолжения действия Черноморской инициативы для обеспечения экспорта российских продовольствия и удобрений. И мы продолжим без перерыва эти усилия с учетом важности этих продуктов для мирового рынка», — сказал Дюжаррик.

Кроме того, представитель генсека отметил, что не располагает данными об использовании Киевом коридоров зерновой сделки для запуска морских дронов против России, о чем ранее в этот день заявил Путин.

Он также сообщил о том, что заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло намерен посетить Москву 15–16 июня. Дюжаррик добавил, что в ходе встреч Дикарло с высокопоставленными представителями в МИД РФ и другими представителями правительства страны будут затронуты вопросы мира и безопасности.

Путин допустил выход Москвы из зерновой сделки ранее в этот день на встрече с военными корреспондентами. Глава государства отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок российского зерна. Российский лидер указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза (ЕС), а не в беднейшие страны мира.

Еще в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла.

В том же месяце замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если Россельхозбанк (РСХБ) не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

Позднее, 10 июня, Вершинин сообщил, что ООН не смогла убедить ЕС переподключить Россельхозбанк к SWIFT. Он отметил, что Россия не отрицает усилия ООН, однако, по его словам, нужны еще и результаты.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

17 мая стало известно, что инициатива продлена еще на 60 дней.