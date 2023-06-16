Лавров указал на бессмысленность продления зерновой сделки

Российская часть зерновой сделки по-прежнему не работает, поэтому продлевать ее не имеет смысла. Об этом заявил в пятницу, 16 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Как можно продлевать то, что не работает? Ровно половина пакета, который был предложен [генсеком ООН Антониу] Гутерришем, а именно пакет, касающийся российских удобрений и продовольствия, вообще не сдвинулась с места», — заявил Лавров в эфире телеканала НТВ.

Он указал на то, что в рамках сделки работает только украинская часть, и то не в том контексте, который предложил Генеральный секретарь ООН.

«То есть не для того, чтобы удовлетворить потребности беднейших стран, а именно в коммерческом смысле», — подчеркнул министр.

По его словам, западные страны не только не желают найти решения для того, чтобы российская часть сделки заработала, но даже всё делают для того, чтобы помешать этому.

«Если говорить о российской части сделки, то один только недавний взрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса показывает, что есть желающие этот пакет просто разрушить, сохранив только коммерческую его часть», — отметил Лавров.

Глава российского МИДа добавил, что Запад не хочет разблокировать те препоны, которые он сам поставил на пути поставок российских удобрений в нуждающиеся государства глобального Юга.

«Поэтому пусть они занимаются своей коммерческой выгодой, а мы обязательно будем продолжать поставлять зерно в нуждающиеся страны другими маршрутами, которые не зависят от западных стран», — подытожил Лавров.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, в этот же день выступая на ПМЭФ, отметил, что досрочный выход России из зерновой сделки, которая истекает 17 июля, маловероятен.

Также в пятницу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что Россия продолжит выполнять гуманитарную задачу по поставкам продовольствия на зарубежные рынки, хотя и не видит для себя преимуществ в участии в зерновой сделке.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке. Он отметил, что все договоренности в адрес России не были исполнены, в то время как она четко выполняла свои обязательства.

13 июня президент РФ Владимир Путин допустил выход Москвы из зерновой сделки. Он отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна. Российский лидер указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза, а не в беднейшие страны мира.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.