Ушаков назвал маловероятным досрочный выход из зерновой сделки

Досрочный выход России из зерновой сделки, которая истекает 17 июля, маловероятен. Об этом 16 июня заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Раньше, наверное, нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ушаков также отметил, что подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не началась.

«Понимания по датам пока нет, потому что еще практически подготовки такой реальной нет, она не началась. Есть устная договоренность двух президентов о том, что наша очередь посетить Анкару или Стамбул», — отметил Ушаков.

Он добавил, что Путин, вероятно, обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом зерновую сделку и ситуацию на Украине.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что Россия продолжит выполнять гуманитарную задачу по поставкам продовольствия на зарубежные рынки, хотя и не видит для себя преимуществ в участии в зерновой сделке.

15 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке. Он отметил, что все договоренности в адрес России не были исполнены, в то время как она четко выполняла свои обязательства.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 14 июня, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он также отметил, что сделка не будет продлена, если до 17 июля не заработает весь пакет договоренностей.

Накануне, 13 июня, Путин допустил выход Москвы из зерновой сделки. Он отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна. Российский лидер указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза, а не в беднейшие страны мира.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.