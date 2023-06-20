В ООН сообщили о продолжении работы с РФ и Украиной по продлению зерновой сделки
ООН продолжает работать с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак 20 июня.
Таким образом в офисе генсека отреагировали на заявления РФ об отсутствии перспектив у сделки.
По словам Хака, ООН продолжает работать со сторонами и добивается продолжения функционирования черноморской зерновой инициативы, а также меморандума по облегчению экспорта российского продовольствия и удобрений.
«Мы намерены продолжить эту работу, насколько это возможно», — указал представитель генсека ООН.
Ранее в этот день заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что российская сторона ведет дело к тому, что не выполняемые договоренности в рамках зерновой сделки будут завершены 18 июля. При этом он отметил, что Россия не исключает, что новые очные контакты по сделке состоятся и будут проводиться в будущем, консультации ведутся уже сейчас.
До этого, 17 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям», комментируя ситуацию с продовольственной сделкой, указал, что у нее нет шансов на продление. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия неоднократно «проявляла добрую волю и шла на уступки», однако то, что было обещано, так и не было сделано.
Выход Москвы из зерновой сделки допустил президент России Владимир Путин 13 июня. Он отметил, что интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.
Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.