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В Кремле ответили на планы ЕС создать «дочку» Россельхозбанка для SWIFT

Песков: договоренность подключить Россельхозбанк к SWIFT по-прежнему не выполнена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 июля оценил планы Евросоюза (ЕС) создать «дочку» Россельхозбанка, чтобы подключить ее к SWIFT для сохранения зерновой сделки.

«Нет, пока нечего сообщить по выполнению той части. <...> Пока мы констатируем, что вот эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много», — сообщил он в ходе брифинга.

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Ранее в этот день газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС может разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую подключат к SWIFT. По их данным, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН. Отмечалось, что сейчас официальные лица союза оценивают, насколько законно и осуществимо это предложение.

Международная система платежей SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка в июне прошлого года из-за антироссийских санкций. Переподключение банка к системе было одним из условий России для продления зерновой сделки. В Евросоюзе в свою очередь заявили, что до окончания конфликта это сделать невозможно. Как сообщил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Брюссель может смягчить или вовсе отменить санкции лишь после окончания украинского конфликта.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 20 июня заявил, что власти США надеются на продление зерновой сделки и собираются оказывать поддержку ООН и Турции по этому вопросу. В свою очередь, Песков заявил, что предпосылок для продления договоренности нет.

13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами также допустил выход из зерновой сделки. Глава государства отметил, что интересы Москвы в продовольственном соглашении не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок российского зерна. Глава государства указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза, а не в беднейшие страны мира.

В мае замглавы МИД России Сергей Вершинин также указал, что если Россельхозбанк не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукциии удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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