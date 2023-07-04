МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки

Для продления зерновой сделки нет оснований. Об этом 4 июля заявил МИД РФ на своем сайте.

«Оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет. Российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия», — говорится в сообщении.

В министерстве обратили внимание на то, что Запад не делает послаблений в антироссийских санкциях, в том числе для продовольствия и удобрений, не подключает Россельхозбанк в SWIFT, вводит запрет на поставки запчастей, внес всю территорию России в список зон военных рисков с высокими ставками страхования, а российским компаниям отказано в доступе к своим финансовым активам.

«Через год после подписания Стамбульских договоренностей ни у кого не осталось больше иллюзий и сомнений ни насчет гуманитарной направленности «черноморской инициативы», ни насчет перспектив выполнения Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений», — сообщил МИД РФ.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отдельно отметила, что предложение создать «дочку» Россельхозбанка и подключить ее к SWIFT является «непроходной схемой», так как этот процесс затянется на несколько месяцев.

«В обмен на всё это Россия уже сейчас должна согласиться с дальнейшим продлением «черноморской инициативы». Иначе как очередным «щедрым» предложением в духе инициативы Генсекретаря ООН по перезапуску аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был подорван на подконтрольной Киеву территории 5 июня, это не назовешь», — приводит ее слова сайт МИД РФ.

Ранее 3 июля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать «дочку», которую подключат к SWIFT. По информации издания, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока ее действия не так много.

В мае замглавы МИД России Сергей Вершинин также указал, что если Россельхозбанк не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.