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Reuters узнало о просьбе Гутерриша к Путину продлить зерновую сделку на насколько месяцев

Reuters: Гутерриш в письме к Путину попросил продлить зерновую сделку на несколько месяцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину сохранить зерновую сделку еще на несколько месяцев до того, как Евросоюз смог решить проблемы с подключением Россельхозбанка (РСХБ) к системе SWIFT. Об этом сообщило агенство Reuters.

По словам источников, ЕС рассматривает подключение «дочки» РСХБ к SWIFT для транзакций в вопросах продовольствия и удобрений, пишет «РИА Новости».

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Ранее в среду стало известно, что Гутерриш направил Путину письмо с предложениями по зерновой сделке. Отмечалось, что целью обращения является «устранение препятствий, влияющих на финансовые операции через РСХБ, что вызывает серьезную обеспокоенность РФ», а также обеспечение продолжения потока украинского зерна через Черное море.

В этот же день глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен сообщила, что организация находится в поиске альтернативы в проблеме с подключением РСХБ к SWIFT. Она указала на то, что в условиях санкций организация пытается предоставить банку более быстрый путь для проведения операций, но на данный момент решение не найдено.

10 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки безрезультатны. Говоря об усовершенствовании соглашения, Лавров подчеркнул, что не знает, «как можно что-то несуществующее улучшать».

5 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления продуктовой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Он указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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