ООН сообщила о поиске для РСХБ альтернативы подключения к SWIFT

Организация Объединенных Наций (ООН) находится в поиске альтернативы в проблеме с подключением Россельхозбанка (РСХБ) к международной системе SWIFT, сказала 12 июля во время видеобрифинга глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

«Мы пытаемся в условиях санкций предоставить им более быстрый путь для проведения операций. Но это одна из проблем, по которой мы не нашли полностью решения для Россельхозбанка», — подчеркнула она.

Гринспен подчеркнула, что на данный момент полное решение пока не найдено.

«Но мы сделали предложение, чтобы попытаться решить проблему, которая есть у Россельхозбанка. И мы ожидаем, что это решение может быть очень полезным в том, чего хочет добиться Россельхозбанк. Это касается только удобрений, не других операций Россельхозбанка», — сказала глава Конференции ООН.

3 июля аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Игорь Додонов допустил, что в Европейском союзе (ЕС) смогут найти юридическую уловку для разрешения создания РСХБ дочерней компании для ее подключения к системе SWIFT. С другой стороны, отметил аналитик, целью российской стороны в зерновой сделке является в первую очередь снятие ограничений на поставки российских зерна и удобрений, а подключение РСХБ к SWIFT должно было стать мерой, которая бы упростила расчеты с покупателями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

Как стало известно 22 мая, ЕС не собирается переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Брюссель может смягчить или вовсе отменить санкции лишь после завершения конфликта на Украине. По словам Стано, единственным, что мешает беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море, остается спецоперация РФ.

Международная система платежей SWIFT перестала обслуживать Россельхозбанк в июне 2022 года на фоне антироссийских санкций. Переподключение банка к системе было одним из условий РФ для продления зерновой сделки. В ЕС отметили, что до окончания конфликта это сделать не получится.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.