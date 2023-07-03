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Аналитик оценил возможность создания «дочки» РСХБ для подключения к SWIFT

Аналитик Додонов не исключил, что в ЕС найдут уловку для разрешения РСХБ создать «дочку»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Не исключено, что в Европейском союзе (ЕС) смогут найти юридическую уловку, чтобы разрешить Россельхозбанку (РСХБ) создать дочернюю компанию для ее подключения к международной системе SWIFT, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Об этом он рассказал «Известиям» 3 июля.

«О возможности такого подключения сложно судить. Россельхозбанк сейчас находится под санкциями, и любая его «дочка» по идее также должна оказаться под теми же ограничениями. Но не исключено, что европейцы всё же смогут найти какую-то юридическую уловку, чтобы сделать это», — отметил эксперт.

С другой стороны, как отметил аналитик, целью России в зерновой сделке является прежде всего снятие ограничений на поставки российских зерна и удобрений, а подключение РСХБ к SWIFT должно было лишь стать мерой, которая бы облегчила расчеты с покупателями.

«И даже если «дочка» госбанка будет в итоге подключена к SWIFT, это вовсе не означает автоматического разрешения других вопросов. В ЕС же, возможно, рассчитывают, что подобная уступка смягчит позицию России и она продлит зерновую сделку, от которой пока ничего не выигрывает», — заключил Додонов.

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Ранее 3 июля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать «дочку», которую подключат к SWIFT. По информации издания, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока ее действия не так много.

SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка в июне 2022 года из-за антироссийских санкций.

22 мая 2023-го Песков заявил, что нежелание Евросоюза переподключать РСХБ к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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