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Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину по вопросу зерновой сделки. Об этом сообщается на сайте организации в среду, 12 июля.

Уточняется, что письмо было отправлено накануне.

«В рамках своих постоянных усилий в этом отношении (реализации зерновой сделки — Ред.) Генеральный секретарь направил вчера письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, изложение предложения, направленного на гармонизацию жизненно важной дальнейшей реализации меморандума», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью обращения генсека является «устранение препятствий, влияющих на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность РФ», а также обеспечение продолжения потока украинского зерна через Черное море.

Полная реализация соглашений, подписанных в Стамбуле в июле 2022 года, как указывается в сообщении, имеет решающее значение для обеспечения беспрепятственного, эффективного и масштабного выхода продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

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Также в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки. Он отметил, что за время ее действия было доставлено 33 млн т продовольствия на мировые рынки. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что беседы с турецким коллегой в графике российского лидера пока нет.

10 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки безрезультатны. Говоря об усовершенствовании соглашения, Лавров подчеркнул, что не знает, «как можно что-то несуществующее улучшать».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

5 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления продуктовой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Он указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно.

Срок зерновой сделки истекает 17 июля.

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