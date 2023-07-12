Эрдоган вновь изъявил желание обсудить с Путиным зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 июля вновь заявил о желании обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

«За время ее действия было доставлено 33 млн т продовольствия на мировые рынки», — сказал он журналистам на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам Эрдогана, он обсуждал продление документа как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Турецкий лидер отметил, что продолжит переговоры с главами государств по этому вопросу.

«Он (Зеленский. — Ред.) выступает за ее продление. Со стороны Путина были высказаны некоторые предложения по этой теме. Данные предложения обсуждаются», — подчеркнул Эрдоган.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС отметил, что беседы с турецким коллегой в графике российского лидера пока нет.

5 июля Песков заявлял, что оснований для продления сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей.

В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что Анкара привержена идее продления зерновой сделки. По его словам, Турция смогла обеспечить переговоры по важнейшим темам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и международной организацией об экспорте зерна.