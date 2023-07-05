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Глава МИД Турции выступил за продление зерновой сделки

Глава МИД Турции Фидан: Анкара привержена идее продления зерновой сделки
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Фото: TASS/EPA/ERDEM SAHIN
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Анкара привержена идее продления «зерновой сделки. Об этом в среду, 5 июля, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе выступления на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Турция смогла обеспечить переговоры по важнейшим темам.

«Благодаря черноморской инициативе мы смогли свести за столом переговоров РФ, Украину и ООН и предотвратили глобальный продовольственный кризис. Турция привержена идее поддержания инициативы живой, и мы рассчитываем на вашу поддержку», — сказал он.

Срок действия черноморской инициативы истекает 17 июля.

«Зерновая сделка спасает жизни‎»‎
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4 июля МИД РФ указал, что для продления зерновой сделки нет оснований. В министерстве обратили внимание на то, что Запад не делает послаблений в антироссийских санкциях, в том числе для продовольствия и удобрений, не подключает Россельхозбанк в SWIFT, вводит запрет на поставки запчастей, внес всю территорию России в список зон военных рисков с высокими ставками страхования, а российским компаниям отказано в доступе к своим финансовым активам.

Ранее, 3 июля, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать «дочку», которую подключат к SWIFT. По информации издания, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока ее действия не так много.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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